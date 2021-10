Calciomercato. La Letimbro puntella ancora l'attacco, dal Finale arriva Gabriele Albanese

E' stata una domenica mattina ricca di rimpianti per una Letimbro sconfitta sul campo della Pro Pontedecimo, ma fermata per ben due volte dai legni.

La società non vuol piangere sul latte versato, puntando a rinforzare ulteriormente l'organico a disposizione di mister Oliva.

"Ci rimangono solo i rimpianti - si legge nella nota gialloblu - ora dovremo ripartire senza piangerci addosso ma solo facendo tesoro degli errori commessi. In settimana mister Oliva avrà a disposizione Gabriele Albanese un altro attaccante classe 2001 in prestito dal Finale Calcio società che ci preme ringraziare per averci sostenuto in un momento in cui eravamo in difficoltà causa infortuni e defezioni di un paio di attaccanti.