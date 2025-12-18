Calciomercato. Nessuna sorpresa, Mirko Di Martino saluta la Liguria e passa all'Acqui

La nota binaconera:

La società Acqui Calcio è lieta di annunciare un importante rinforzo per la prima squadra: Mirko Di Martino, classe 1990, è ufficialmente un nuovo giocatore bianco.

Centrocampista offensivo di grande esperienza, Di Martino arriva dal Bragno, maglia che ha indossato nelle ultime cinque stagioni, dopo aver vestito per diverse stagioni la maglia gialloblù della Cairese.

Con il Bragno ha dimostrato grande continuità sotto porta: nelle quattro stagioni precedenti ha messo a segno 50 reti, mentre in questa prima parte di stagione ha già realizzato 6 gol.

Nel corso della sua lunga carriera vanta inoltre diverse presenze in Serie C con le maglie di Carpi e Borgo a Buggiano, oltre a numerose apparizioni in Serie D con Carpi, Lavagnese e Borgomanero.

Un innesto di qualità, fantasia ed esperienza al servizio dell’Acqui Calcio.

Benvenuto Mirko e in bocca al lupo!