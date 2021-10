Calcio. il Girone A di Serie D anticipa la sosta a causa del torneo di Viareggio

A seguito della ufficializzazione delle date della Viareggio Cup 2022 (16 – 30 marzo 2022) a cui parteciperà la Rappresentativa Serie D, il Dipartimento Interregionale dispone la modifica del calendario delle gare del Campionato Serie D anticipando al 13 marzo 2022, data originariamente prevista per la sosta, la nona giornata di ritorno per i gironi C,E,F,G e, l’undicesima giornata per i gironi A,B,D,H,I, inizialmente programmata per il 20 marzo 2022 lasciando invariate le giornate di campionato dal 27 marzo in poi.

CLICCA QUI per consultare i calendari aggiornati