Pallanuoto. La R.N. Savona ospita il Brescia: chance per riaprire la corsa al secondo posto

Pomeriggio di grande pallanuoto alla piscina "Carlo Zanelli" di Savona: alle ore 15.00 la Rari Nantes Savona di Angelini affronta l'AN Brescia in una sfida ad altissima intensità, valida per il campionato di Serie A1.

Un match importante per la squadra di Angelini, che tra le mura amiche avrà la ghiotta occasione di avvicinare la "leonessa" lombarda in classifica. In caso di vittoria, infatti, i liguri riaprirebbero ufficialmente la corsa alla seconda piazza in vista delle semifinali scudetto.

La partita sarà diretta dalla coppia arbitrale Schiavo-Carmignani, con il delegato FIN Fusco a supervisionare l'incontro. Fischio d'inizio alle ore 15:00.

In vendita i biglietti per il match al costo di 10 euro, ma ingresso gratuito per tutti i ragazzi under 16.