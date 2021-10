Calcio. Vado. Giampiero Mina è il nuovo addetto all'arbitro: "Onorato della chiamata rossoblu, il Legino sarà sempre parte della mia famiglia"

L'ormai canonica seduta a fianco della panchina del Savona ha un ospite in più.

Oltre al Team Manager Alessandro D'Angelo, domenica pomeriggio, nel match contro il Fossano, era presente anche Giampiero Mina, nuovo addetto all'arbitro del Vado.

"Innanzitutto ringrazio il Vado per la chiamata a ricoprire questo ruolo che avevo già svolto nel Savona in serie D. Un incarico che ricopro con passione ed impegno visto i 40 anni passati nell'A.I.A..

Quest'anno avevo poi intrapreso questo ruolo nella società Legino, alla quale vanno tutti i ringraziamenti per i trattamenti ricevuti e la fiducia dimostratami: li ringrazio per la possibilità che mi hanno dato svincolandomi per poter affrontare l'esperienza Vado in due categorie superiori.

Ma al Legino va soprattutto il ringraziamento sotto il profilo umano, personale e della mia famiglia, a Fabio e Sara Tobia e al Presidente Carella per non avermi mai e dico mai fatto mancare il loro sostegno ì morale ed umano durante una battaglia di salute che ho dovuto affrontare l'anno scorso .

La loro vicinanza è stata per me importante e resteranno sempre parte della mia famiglia".