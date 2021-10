In arrivo un'altra domenica di maltempo, attenzione al livello di allerta emesso nella giornata di domani

Una nuova perturbazione, come già avvenuto in due occasioni, coinvolgerà la Liguria tra la giornata di domenica e lunedì.

I modelli meteorologici più accreditati confermano precipitazioni di elevata intensità a partire dalla tarda mattinata di domenica, il che potrebbe condizionare il programma delle partite dilettantistiche.

Come sempre bisognerà attendere il pronunciamento dell'Arpal per capire se verrà emanata l'allerta meteo, con la conseguente chiusura degli impianti in diversi comune dal grado arancione in su.