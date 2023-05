Calcio, Albenga. Marinelli saluta la Città delle Torri: "Società già ceduta a Santi Cosenza, spero possano confermare mister Buttu e lo staff tecnico" (VIDEO)

Si è conclusa oggi pomeriggio a Savona l'avventura all'interno del mondo del calcio di Simone Marinelli.

Formalmente il distacco dall'Albenga è arrivato nei giorni scorsi, come dichiarato dall'ormai ex presidente bianconero, con il passaggio del club all'imprenditore di origine siciliana Santi Cosenza.

Marinelli ha voluto rilasciare le proprie ultime dichiarazioni dall'interno del mondo del calcio, augurandosi un futuro sereno per l'Albenga e la possibilità che l'attuale staff tecnico, capitanato da mister Buttu, possa rimanere in sella anche in quarta serie (novità al riguerdo dovrebbero arrivare nei prossimi giorni).

Negativo, molto negativo, il giudizio sul mondo del calcio dilettantistico. Rimpianti? Un solo, aver utilizzato l'ormai celebre locuzione "palle in bocca" rivolta su Instagram al sindaco Giuliano.

La conferenza completa: