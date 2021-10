Calcio. Eccellenza, prova d'orgoglio del Varazze: i nerazzurri tornano al successo, Ventimiglia ko 1-0

VARAZZE - VENTIMIGLIA 1-0 (33' Andreoni)

FINISCE QUI LA SFIDA! TORNA AL SUCCESSO IL VARAZZE, CHE VINCE 1-0 SUL VENTIMIGLIA GRAZIE ALLA RETE DI ANDREONI NEL PRIMO TEMPO.

94' ultimo angolo a favore del Ventimiglia, sale anche Scognamiglio in area, ma il pallone termina direttamente sul fondo

92' altre due occasioni clamorose in contropiede sciupate dal Varazze, Ventimiglia che tenta gli ultimi assalti lanciando palloni lunghi al limite dei sedici metri avversari

90' saranno quattro i minuti di recupero

89' Farci per Tracanna, forze fresche per Damonte in questi ultimi minuti

87' sul primo palo fa buona guardia Bettella, rimessa laterale e altro corner per i frontalieri

86' ora spinge forte la squadra di Luccisano, Salzone dalla bandierina non trova compagni di squadra, ma è ancora angolo per il Ventimiglia

84' sul versante opposto è Mamone che prova a colpire di testa, tentativo innocuo neutralizzato da Faggiano

83' Perasso impegna ancora una volta l'estremo difensore ponentino, tante le occasioni per la squadra di Damonte in questo match

81' Damonte tra le linee riesce ad involarsi verso la porta ospite e conclude con il sinistro costringendo Scognamiglio a distendersi per evitare il 2-0

80' ultimi dieci minuti di gara, sempre Varazze in vantaggio, con i frontalieri che cercano, seppur in maniera disordinata, di farsi vedere in avanti con maggiore pericolosità

70' Tracanna impatta bene di testa il corner del solito Damonte, pallone di poco alto. Ventimiglia in evidente difficoltà sulle palle alte

64' uscita rischiosa del numero uno granata su Tracanna, l'arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco con porta completamente sguarnita

63' proprio il neo entrato Bettella centra il palo alla destra di Scognamiglio, altra grande occasione per i nerazzurri

61' entra Bettella al posto di Filippone

59' Sparma converge verso il centro e conclude di punta senza trovare lo specchio, la squadra di Luccisano prova ad alzare i ritmi nel tentativo di raddrizzare il punteggio

56' Varazze ad un soffio dal 2-0! Damonte sulla sinistra semina il panico ed effettua un preciso traversone che pesca sul secondo palo Tracanna, colpo di testa a botta sicura respinto miracolosamente da Scognamiglio.

53' Tracanna ci prova da trenta metri, il pallone rimbalza davanti a Scognamiglio che controlla comunque senza affanni. Gioco abbastanza spezzettato, Ventimiglia sempre poco incisivo dalle parti di Faggiano

48' Allegro dal limite con il mancino, sfera abbondantemente a lato

46' al via la ripresa

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Varazze avanti 1-0 sul Ventimiglia, decide al momento il gol di Andreoni al 33'

44' gioca bene la formazione di casa, altra interessante trama sulla sinistra che porta al cross Caruso, interviene poi Scognamiglio che anticipa Perasso da pochi passi

36' ancora pericolosa la squadra di Damonte, sempre su azione di calcio d'angolo: questa volta l'incornata è ad opera di Perasso, ma la mira non è delle migliori

33' IL GOL DEL VARAZZE! ANDREONI! Nerazzurri meritatamente avanti! Perfetto corner battuto col mancino da Damonte, perentorio lo stacco aereo del numero cinque varazzino che insacca la sfera sotto l'incrocio

29' doppia tentativo di Caruso e Damonte, entrambe le conclusioni vengono rimpallate dalla difesa granata

27' Varazze che continua a pungere in ripartenza, non impeccabile la retroguardia di Luccisano in questa prima parte del match

26' ci prova Ventre dal limite, destro centrale raccolto da Faggiano in presa bassa

22' entrata in ritardo di Rossi su Ventre, giallo per il numero due nerazzurro

14' Varazze vicinissimo al vantaggio: Rossi ruba palla a Ventre, verticalizza subito scatenando la corsa di Tracanna che mette in mezzo la sfera dove Perasso, in scivolata, non trova l'impatto con il pallone per questione di centimetri

12' Tracanna da posizione impossibile, conclusione masticata che termina sul fondo

7' primi minuti di studio, padroni di casa che cercano di chiudere bene gli spazi, frontalieri più propositivi in fase di possesso

1' inizia la sfida! Completo nerazzurro per il Varazze, Ventimiglia in divisa granata

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VARAZZE: Faggiano, Rossi, Cavallone, Severi, Andreoni, Bottino, Filippone, Caruso, Tracanna, Perasso, Damonte.

A disposizione : Parodi, Perata, Daudo, Bettella, Aiello, Iardella, Cavallone, Petrone, Farci

Allenatore : Damonte

VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Peirano, Ierace, Allegro, Musumarra, Mamone, Rea, Ala, Eugeni, Ventre, Sparma

A disposizione : Dodaro, Bestagno, Oliveri, Salzone, Leggio, Addiego, Serpe