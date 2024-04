Si sono concentrate tutte nella ripresa le emozioni di Sampierdarenese - Ventimiglia, gara di andata dei playout Juniores di Eccellenza.

Frontalieri avanti con Thomas Luci al 50', ma ripresi e superati dall'uno-due firmato da De Cillis e Angioni. Il cuore granata però non molla e in pieno recupero, sempre Luci, riporta in parità il Ventimiglia.

Una rete dal peso specifico importantissimo, in attesa della gara di ritorno di sabato prossimo.