Tennis. Cassani - Turco, ecco i vincitori del Paolo Gazzani di Finale

Si è conclusa la 2’ edizione del torneo open organizzato in memoria dello storico presidente del Tennis Club Finale Paolo Gazzani.

Nulla da fare per l’atleta di casa Carlotta Vivaldi, (Tc Finale) che era stata autrice di uno splendido cammino fino alla finale; la lombarda Cassani (ct Parabiago )si è imposta 6/2 6/3; da segnalare anche la semifinale tra giunta da un’altra atleta Finalese, Ludovica penna.

Fra i maschi successo 4/6 7/6 6/3 di Andrea Turco 2.3 (Ct VerdeLauro)su Emanuele Mazzeschi 2.4. (Tc Poggibonsi)al termine di una finale bellissima.Soddisfatto il direttore Tecnico del circolo Dionisio Poggi:“Abbiamo assistito ad un ottimo livello di partite per tutta la settimana con tanti dei nostri ragazzi protagonisti. Siamo stati poi molto contenti che Anche quest’anno la manifestazione organizzata per il nostro storico presidente ed amico Paolo Gazzani, abbia visto pari montepremi per il torneomaschile ed il torneo femminile; si tratta secondo noi di un segno di civiltà e di un’iniziativa che dovrebbe essere portata avanti in tanti altri tornei”.

A questo proposito, Alla premiazione è intervenuta anche Adriana Berghenti dello Zonta Club Finale, associazione sostenitrice da sempre dei diritti della donna che ha prestato il proprio patrocinio alla manifestazione.