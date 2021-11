Loano, il 27 novembre escursione al Bric 5 Alberi

Sabato 27 novembre a Loano è in programma un'escursione guidata al Bric 5 Alberi. L'uscita è organizzata da Serinus studio naturalistico (con la guida ambientale-escursionistica Francesca Magillo) e patrocinata e sostenuta dal comune di Loano nell'ambito dell'iniziativa “Loano sentieri e natura”.

Si tratta di un trekking breve ma intenso intorno alla vetta del Bric 5 Alberi (a 207 metri) a poca distanza dal lungomare. Si parte dai giardini di via delle Ciappe, con diverse tappe: la chiesetta dei Santi Cosma e Damiano, in posizione panoramica; il poggio del Castellaro da dove gli antichi liguri sorvegliavano la costa e l'entroterra, ora immerso nei profumi della macchia mediterranea; la vetta del Bric 5 Alberi con gli scorci sul mare attraverso le fronde degli alberi del sughero; infine sguardo sulla Gallinara e ritorno. Il ritrovo è presso i giardini di via delle Ciappe alle 14.30. Il rientro è previsto per le 17. Il tracciato ha una difficoltà media, con un breve tratto ripido più difficile. Il dislivello è di circa 210 metri. Sono necessarie scarpe chiuse per camminare (da ginnastica o da trekking).

L'escursione è gratuita ma a numero chiuso, con un massimo di 20 partecipanti. Le iscrizioni saranno raccolte Entro le 15 del venerdì precedente tramite il modulo di iscrizione online (a questo indirizzo: CLICCA QUI). Nel caso gli utenti non fossero in grado di compilarlo o per richiedere altre informazioni è possibile inviare un messaggio al numero 333.8771184.