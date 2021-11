Genova Calcio. Beppe Maisano sorride dopo la vittoria di Coppa ad Albenga: "Non era facile ripeterci dopo la prova di Pietra Ligure. Amedeo? Ragazzo con caratteristiche non comuni" (VIDEO)

E' una Genova Calcio camaleontica quella che gli addetti ai lavori del calcio dilettantistico stanno imparando a conoscere.

Dopo il 3-5-2 a sorpresa di Pietra Ligure, anche nella semifinale di andata di Coppa Italia di Eccellenza i biancorossi hanno saputo cambiare pelle più volte nel corso dei novanta minuti, palesando grande compattezza in un campo difficile come l'Annibale Riva.

La vittoria per 2-1 lascia ogni discorso aperto per la gara di ritorno, ma Beppe Maisano può tornare dalla doppia trasferta ponentina con qualche certezza in più: