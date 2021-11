Ci ha provato la Carcarese a fermare la marcia del Savona in Coppa Liguria, ma il direttore sportivo biancorosso, Edoardo Gandolfo, ha al contempo sottolineato il clima di festa e correttezza che ha accompagnato il duplice confronto tra i valbormidesi e gli Striscioni.

Parlando più prosaicamente di mercato, la squadra non dovrebbe subire grossi stravolgimenti, complice l'eccellente rendimento in campionato, ma qualcosa sta comunque bollendo in pentola...