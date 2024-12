Calcio, Ligorna. Scannapieco e i biancoblu ripartono da Albenga: "Concentrati su noi stessi, abbiamo dimostrato di essere gruppo"

La gara di Albenga, dove il risultato non è apparso mai in dubbio a favore del Ligorna, era importante per la squadra di mister Pastorino soprattutto per quanto riguarda il profilo emotivo. Il successo del Riva è stata l'occasione migliore per serrare nuovamente i ranghi dopo il brutto scivolone interno (1-4) dei genovesi contro il Gozzano. Un concetto ribadito anche da Paolo Scannapieco, ieri pomeriggio in campo, a pochi chilometri da casa, con la fascia al braccio:

«Abbiamo approcciato bene la sfida contro l’Albenga. Dovevamo essere concentrati - ha ribadito Scannapieco - solo su di noi e così è stato. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo vero. Adesso vogliamo chiudere l’anno domenica nei migliori dei modi».