Calcio, Arenzano. Corradi chiama la riscossa con l'Ospedaletti: "Speriamo che la scoppola col Pietra sia servita" (VIDEO)

Si è interrotta a Pietra Ligure la serie di sei risultati utili consecutivi realizzati dall'Arenzano.

La squadra guidata da Alberto Corradi ha saputo coniugare risultati a una qualità di gioco particolarmente brillante, trovando però il primo stop, da un mese e mezzo a questa parte, sul campo del Pietra Ligure.

Contro l'Ospedaletti, domenica, sarà una gara dal peso specifico non indifferente in ottica salvezza, motivo per cui il tecnico dei crociati spera di convertire l'amarezza per il ko del "Devincenzi" in nuova energia positiva.