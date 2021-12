Calcio, Seconda Categoria. Spotornese - San Francesco accende il sabato sera, match chiave in vetta al girone B

Ricalcando un po' il percorso pomeridiano in Prima Categoria tra Carcarese e Aurora, anche il girone B di Seconda vivrà nella giornata odierna un passaggio non così banale.

Una sfida in vetta non ancora determinante, ma che all'interno di un campionato particolarmente corto e fino ad oggi pesantemente condizionato dagli scontri diretti, potrebbe assumere un peso specifico rilevante.

i biancoblu distano due punti dal team di Enrico Sardo e un'eventuale successo riproietterebbe la squadra di mister Luca Calcagno in vetta. In caso di vittoria ospite potrebbe crearsi una prima fuga per i loanesi, a conferma delle importanti ambizioni dichiarate nel corso dell'estate.