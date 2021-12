Calcio, Serie D. Galvanio stende l'RG Ticino, il Vado chiude in bellezza il 2021

VADO - RG TICINO 1-0 (70' Galvanio)

48' FINISCE QUA! IL VADO BATTE 1-O L'RG TICINO

48' boato per l'uscita di Cirillo

47' Galvanio lascia il campo tra gli applausi, entra Turone

45' saranno tre i minuti di recupero

39' Solari dà nuova linfa alla corsia destra, Gandolfo rileva Tinti

38' non precisa l'uscita di Cirillo, Vitiello può provare la conclusione a porta sguarnita, non c'è però fortunatamente per i rossoblu, la giusta coordinazione

36' ottima transizione offensiva del Vado che porta Anselmo al tiro di sinistro, occasione buona per chiudere i conti, ma mira scarsa.

31' Bedetti per Sordillo, un altro cambio per Celestini

30' crampi per Lazzaretti, si rialza la mezz'ala ex Savona

29' conclusione di alleggerimento per Cattaneo, era fondamentale non far ripartire la manovra del Ticino

25' VADO IN VANTAGGIO! GALVANIO! SPUNTO PERSONALE DI GALVANIO CHE TROVA IL PALO LUNGO ALLA DESTRA DI OLIVETO. E' IL PRIMO GOL IN ROSSOBLU PER L'ATTACCANTE ROMANO!

24' ammonito anche Cattaneo

23' Entra l'eterno Carlos Franca nel Ticino esce Longo

21' cambio nel Vado, esce Giuffrida.

20' si rivede il Vado con il colpo di testa di Aperi, impossibile trovare la torsione giusta verso la porta di Oliveto

18' il Vado sta perdendo mano a mano le distanze, il Ticino sembra star meglio a livello fisico

17' Scontro tra Cirillo in uscita e Vitiello, il fischio dell'arbitro sembrava presagire la concessione del penalty ma il direttore di gara ha fischiato il fallo a favore dei rossoblu

16' iniziativa centrale di Della Vedova che porta l'esterno di centrocampo rossoverde a trovare la battuta a rete, Cirillo blocca in bekllo stile

12' intervento fuori tempo di De Bode su Longo, ammonito il centrale rossoblu

9' incredibile palla gol fallita da Aperi, il destro di prima intenzione a pochi passi da Oliveto termina sul fondo. Sembrava un gioco da ragazzi trovare il gol del vantaggio per la punta catanese

7' Longo trova campo centralmente e non si lascia pregare nel liberare il destro. Pecca di misura anche il numero 20 ospite

5' buona occasione per Brero sugli sviluppi di calcio d'angolo, battuta mancina con il corpo all'indietro, sfera in orbita

1' inizia la ripresa, non ci sono cambi

Secondo tempo

45' finisce il primo tempo

40' ci prova anche Cattaneo dai 30 metri. La palla scende però troppo tardi, ma mira e potenza erano calibrate al meglio

33' azione magistrale sull'asse Anselmo, Cattaneo (illuminante) e Capra. L'attaccante finalese chiude verso la porta arrivando a un metro dalla porta di Oliveto

32' Capra forza dai 20 metri, palla diversi metri sopra la porta piemontese

29' gomito largo di Vitiello su Giuffrida, ammonito anche il numero 10 rossoverde

28' Galvanio punta Della Vedova che si arrangia con le mani sulle spalle dell'attaccante rossoblu. L'arbitro lascia correre il contatto avvenuto in area

26' dopo un avvio pimpante le squadre sembrano aver preso reciprocamente le misure

24' giallo anche per Giuffrida

18' giallo per Ogliari, primo cartellino del match

16' sinistro dal limite di Longo, Cirillo si distende senza difficoltà

14' spunto centrale di Capra, destro verso il secondo palo di Oliveto che però non trova lo specchio

12' confermato l'annunciato 4-3-3 per il Vado con Giuffrida in regia, al suo fianco Lazzaretti e Cattaneo.

10' occasionissima per il Ticino, Sordillo si sgancia e calcia verso la porta trovando la deviazione a due passi da Vitiello, palo clamoroso per gli ospiti

9' Il Vado sfonda con facilità sulla propria sinistra, Anselmo innesca Galvanio mancino debole e ribattuto.

3' bel numero di Capra al limite, la palla attraversa tutta la linea dell'area piccola senza trovare la deviazione giusta

2' partita iniziata con qualche minuto di anticipo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADO: Cirillo, Tinti, Anselmo, Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Lazzaretti, Aperi, Galvanio.

A disposizione: Colantonio, Casazza, Gandolfo, Favara, Papi, Lagorio, Tuone, Della Rossa, Lo Bosco

Allenatore: Solari

RG TICINO: Oliveto, Sordillo, Della Vedova, Fontana, Sorrentino, Kambo, Lionetti, Vitiello, Ogliari, Longo, Longhi.

A disposizione: Bianco, Zaffiro, Napoli, Bedetti, Battistello, Arcidiacono, Baiardi, Bellucca, Franca.

Allenatore: Celestini

Arbitro: Borriello di Arezzo

Assistenti: Mezzalira di Varese e Vora di Como