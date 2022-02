Imperia calcio, presentato mister Antonio Soda:" Non abbiamo paura di nulla. " Contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione

Antonio Soda e il suo secondo Carlo Caramelli sono stati presentati a stampa e media nella conferenza tenutasi a mezzogiorno negli uffici di Piazza d’Armi.

Soda è un tecnico navigato e nella la sua ultima apparizione al ‘Ciccione’ aveva festeggiato la vittoria del girone A:” Ora vediamo di condurre la nave in porto. Non abbiamo paura di nulla ma tutto l’ambiente deve fare quadrato: i ragazzi devono sentirsi forti perché sono loro che vanno in campo.” Il primo obiettivo sarà la salvezza a maggio, presupposto per continuare anche nella prossima stagione come confermato dal presidente Fabrizio Gramondo:” A fine stagione, a salvezza raggiunta, ci siederemo ad un tavolo per pianificare poi il prossimo anno.”

Il tecnico ha svolto soltanto tre allenamenti fino ad ora, quanto basta per farsi un’idea e dare indicazioni per il calciomercato. Soda è stato chiaro:” Ci sono giocatori di valore, che hanno vinto dei campionati, ma andranno aiutati anche con nuovi innesti.” A proposito, oggi si è visto un volto nuovo al ‘Ciccione’: Christian Cefariello, portiere classe 2000, che potrebbe diventare neroazzurro a breve. Anche se, a quel punto, andrà presumibilmente sfoltita la sezione ‘portieri’ dato che ora sono in quattro.

Chiusa parentesi, Soda ha esaminato il momento attuale:” Non ho trovato una situazione disastrosa ma dobbiamo tutti dare il massimo per uscire da queste sabbie mobili. C’è ottimo materiale per creare un gruppo solido. I giocatori dovranno uscire dal campo a quattro zampe, è questo che voglio. Ho ricevuto tante offerte, anche dalla Serie C, ma ho dovuto declinare per un problema; una volta risolto, è arrivata la chiamata del direttore sportivo ed ho colto al volo l’occasione, anche perché ci lega l’amicizia. Penso che i rapporti arrivino prima di tutto, prima ancora delle cose di campo.”

Prima di passare la parole al suo vice Carlo Caramelli, compagno di spogliatoio da calciatore a Catanzaro lo accompagnò nell’esperienza scorsa di Gozzano, Soda lancia un ultimo appello:” Chiedo ai tifosi un po’ di pazienza. Sono sicuro che ci salveremo ma i ragazzi devono sentirsi forti. E una critica al primo errore può destabilizzare. Avremmo un filotto di partite ravvicinate e non semplici: dobbiamo recuperare degli infortunati e con qualche innesto, saremo pronti. Comunque non voglio alibi: bisogna fare punti e mi auguro di vedere qualcosa di buono già domani. Non abbiamo paura e dobbiamo essere compatti.”

Anche Caramelli, tecnico toscano classe 1963, è allineato:” Nel mio piccolo metterò tanto impegno e testa. Bisogna fare quadrato ed arrivare al termine della stagione con voglia e grinta.” In precedenza era stato il presidente Gramondo ad aprire la conferenza:” E’ una stagione travagliata: abbiamo ritenuto opportuno cambiare con un profilo di esperienza superiore. Ho subito avuto riscontro della sua professionalità e serietà, assistendo all’allenamento di ieri e sono sicuro raddrizzeremo la stagione. L’augurio di buon lavoro e che porterà fuori da una stagione difficile. Voglio ringraziare il direttore generale Bencardino perchè, nonostante avesse pubblicamente annunciato di aver smesso come allenatore, è tornato in panchina nel momento del bisogno e per attaccamento ai colori.”

E’ intervenuto il direttore sportivo Pino Fava, artefice di questo acquisto:” In primis vanno ringraziate società e sponsor per aver permesso questa operazione, sposando l’idea Soda e vincendo la concorrenza con piazze blasonate. Mi auguro sia la mossa decisiva. L’esonero di Ascoli? Nicola rimane un amico. Purtroppo il calcio è fatto così: non sono arrivati i risultati ed abbiamo preferito cambiare.”

Intanto sul mercato va registrata una frenata sulla trattativa Scalzi: il giocatore tentenna e la Sanremese preferirebbe altre destinazioni per il tesserato.