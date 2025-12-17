Calcio. Altarese - Bordighera in campo questa sera, ieri il nuovo rinvio. C'è anche la data di Dego - Albingaunia

Era stato fissato inizialmente per ieri sera il recupero tra Altarese e Bordighera.
La partita, valida per l'ottava giornata del campionato di Prima Categoria, era stata sospesa lo scorso novembre per le avverse condizioni meteo sul risultato di 2-0 per i giallorossi.
La neve caduta in valle ha imposto uno nuovo slittamento della gara a questa sera, nella cornice del "Picasso" di Quiliano.
La partita inizierà alle 20:30 e sarà diretta da Romero di Savona.
Dego - Albingaunia slitta invece ai primi giorni 2026. Appuntamento il 7 gennaio (ore 20:30) al Corrent di Carcare.