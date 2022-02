Calcio. La San Francesco non abbassa i giri. Capitan Illiano: "Bravi a staccare la spina solo durante le feste"

E’ ripartito il campionato di Seconda Categoria e la San Francesco Loano lo ha fatto nel migliore dei modi. I rossoblù superano con un nettissimo 8 a 0 lo Yepp Albenga e lanciano un segnale alle dirette avversarie. Capitan Daniele Illiano è felice per la prestazione e per la ripartenza:

“Non è mai facile ripartire dopo una lunga sosta, le insidie sono dietro l’angolo e bisogna essere subito concentrati. Siamo stati bravi in queste settimana a staccare la spina solo nelle festività, per poi ripartire con la stessa voglia e fame che ci ha permesso di chiudere in vetta il girone di andata. La differenza la sta facendo il gruppo che si è creato in questi mesi, essendo una società nuova è una grande cosa visto che non è facile crearlo.