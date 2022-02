Calcio, Prima Categoria: mattinata in campo per il Savona, la webcronaca del match con il San Cipriano

SAVONA - SAN CIPRIANO 0-1 (9' Lalli)

7' il cross di Esposito taglia tutta l'area, Rati sanziona il fallo di mano di Macagno

6' i primi cinque minuti della ripresa sono trascorsi senza emozioni di sorta. La sensazione è che il Savona cerchi linee maggiormente verticali rispetto al primo tempo

1' ripresa al via, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

47' la prima frazione si chiude con il cross lungo di Gallotti, squadre negli spogliatoi. Il Savona chiude il primo tempo senza aver tirato una volta verso lo specchio di Carbone.

45' saranno due i minuti di recupero

45' il Savona chiude in forcing, si inizia a scaldare anche Castagna

43' palla illuminante di Mattia Grandoni per il taglio di Fancellu, l'esterno taglia con un pizzico di ritardo non trovando l'aggancio a pochi passi da Carbone

41' prova ad alzare la pressione il Savona, il San Cipriano sta perdendo le distanze

40' iniziativa centrale di Di Roccia, tiro ribattuto

38' punizione dritta per dritta di Mattia Grandoni, Carbone attende e blocca senza affanni

34' Balleri cambia gli esterni di centrocampo, escono Francesco Esposito e Serhiienko, al loro posto Fancellu e Gabriel Balleri

32' il Savona rischia l'autogol dopo un'uscita difettosa di Rinaldi, serve riordinare le idee per gli Striscioni

31' Serhiienko si addormenta sulal pressione di Olanda. Calcio di punizione guadagnato dal San Cipriano, Balleri fa scaldare Fancellu e Gabriel Balleri

29' molto ordinati gli ospiti in questa prima mezz'ora: 4-4-2 pulito con Merlo e Olanda sugli esterni pronti a dare una mano anche in mezzo.

27' Lipani cerca il piazzato dai venti metri, piattone che si trasforma in una telefonata per Rinaldi

23' giallo per Guida, il primo cartellino è per gli ospiti

20' il giro palla porta infatti Mattia Grandoni a poter liberare il mancino dal limite, senza però trovare lo specchio

19' tiro cross scentrato di Macagno, il Savona sembra guadagnare metri, il San Cipriano lascia in questa fase la prima impostazione agli Striscioni

13' Villa crossa dalla corsia destra, palla ancora buona per Lalli che di testa non trova la coordinazione. Savona in difficoltà in fase di impostazione

10' calcio da punizione facilmente leggibile col palla flottante in piena area di rigore. Lalli salta incredibilmente da solo, colpo di testa debole ma precisissimo, Rinaldi è tagliato fuori dall'intervento. Ospiti subito davanti

9' SAN CIPRIANO IN VANTAGGIO. IL GOL E' DI LALLI

6' il San Cipriano prova per quanto possibile a tenere il baricentro alto, per evitare di essere risucchiato nella propria area di rigore. Fasi ancora di studio al Mazzucco, non sono ancora state messe a punto trame offensive su entrambi i fronti

4' 3-4-1-2 per i padroni di casa con Di Roccia a supporto di Macagno e Youri Vittori. Castagna parte dalla panchina dopo il risentimento riscontrato in Coppa

3' sole quasi al culmine a Voze, aria fresca e temperatura ideale per giocare a calcio

1' si parte!

Primo tempo

SAVONA: Rinaldi, Esposito F., Esposito M., Grandoni, Fonjock, Gallotti, Serhiienko, Carro, Vittori Y, Macagno, Di Roccia.

A disposizione: Bresciani, Gavarone, Komoni, Fancellu, Vittori A., Gamba, Rossetti, Castagna, Balleri G.

Allenatore: Balleri D.

SAN CIPRIANO: Carbone, Villa, Montecucco, Guida, Merlo, Vargiu, Saulle, Olanda, Vulpes S.,Lipani, Lalli.

A disposizione: Semino M., Vicini, Paolessi, Sessa, Pozzati, Carvalho Vulpes G., Semino D.

Allenatore: Siri

Arbitro: Rati di Imperia