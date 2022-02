Calcio. Seconda Categoria, tutte le gare di oggi: Albissole all'esame Carcarese B, sfida ad alta quota tra Borgio Verezzi e Priamar

Dopo la ripresa del campionato andata in scena sette giorni fa, di nuovo in campo anche la Seconda Categoria, che cerca di tornare finalmente alla completa normalità dopo il lungo stop invernale.

Gruppo A

Otto vittorie su otto e una striscia positiva che il Vadino potrà allungare ulteriormente alle 15.00, quando andrà in scena il più classico dei testacoda contro l'Argentina. Stesso orario anche per altre due gare: Ceriale B - Nuova Sanstevese, Polisportiva Sanremo - San Bartolomeo Cervo. Virtus Sanremo - Villanovese si disputerà alle 12:00. Real Santo Stefano a riposo, mentre alle 18.00 sarà la volta del posticipo tra Ventimiglia B e Riva Ligure.

Gruppo B

Dopo l'anticipo di ieri tra Spotornese e Yepp Albenga, saranno quattro le gare in programma oggi: alle 15.00 occhi puntati su Borgio Verezzi-Priamar, rispettivamente terza e seconda forza del girone, Nolese-White Rabbit e San Francesco Loano-Quiliano B. Riflettori accesi invece all'Olmo-Ferro alle 18.30, dove il Varazze B riceverà il Cisano.

Gruppo C



Il primo mezzo passo falso dell'Albissole in quel di Dego non ha accorciato particolarmente la classifica nei quartieri alti: i ceramisti tenteranno di tornare a marciare subito forte ricevendo al "Faraggiana" la Carcarese B, mentre per la formazione valbormidese, ancora a -7 dalla vetta, ci sarà la trasferta di Murialdo. Il programma (tutte le gare alle 15.00) sarà completato da Pallare-Plodio, Rocchettese-Cengio e Sassello-Santa Cecilia.