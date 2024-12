Calcio. Il Ceriale non ferma la sua ascesa, un super Beluffi trascina i biancoblu al poker sulla Sampierdarenese

Che le basi per una stagione ricca di soddisfazioni ci fossero tutte lo si era percepito già durante l'estate, ma pochi potevano immaginare di vedere a metà dicembre un Ceriale addirittura al secondo posto in classifica.

La vetta dista solo tre lunghezze, ma i risultati raccolti in questi mesi dal team di mister Mambrin non sono arrivati per caso.

Lo si è visto anche ieri, nel 4-2 inflitto alla Sampierdarenese, caduta sotto i colpi di uno scatenato Gabriele Beluffi (per lui una tripletta) e al gol di Molina.

Per i ragazzi del presidente Fresia sono andati in archivio altri 90 minuti disputati con buona qualità tecnica, ma soprattutto una maturità quasi sorprendente vista l'età media della rosa.

Pensieri che restano all'esterno dello spogliatoio, capitan Genduso e compagni tirano dritti per la loro strada, il primo obiettivo stagionale, la salvezza, è infatti quasi già a portata di mano.



CERIALE - SAMPIERDARENESE 4-2

Reti: 4’ Beluffi G., 30’ Cadenasso, 34’ Beluffi G., 55’ Beluffi G., 70’ Molina, 77’ Porcu



Ceriale: Vinci, Prudente, Cenisio, Gagliano (58’ Kacellari), Andreetto E., Genduso, Molina Borja, Vignola, Mariani (68’ Vierci), Secco, Beluffi G.

A disposizione: Mondino, Cortesi, Prudente G., Beluffi L., Andreetto L., Pescio, Bonifazio.

Allenatore: Mambrin



Sampierdarenese: Bulgarelli, Galluccio, Sarpa (46’ Lamonica), Bruni, De Simone, Costa (46’ Porcu), Testore, Cadenasso, Ferrante, Biagini, Patrone (46’ Fiorucci). A disposizione: Virga, Lombardo, Micheletto, Trefiletti.

Allenatore: Pittaluga R.



Arbitro: Ramez Fousfos di Albenga.