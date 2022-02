Imperia calcio, mister Soda e il difensore Nicholas Mara ad Imperianews:" Un punto che ci lascia rammarico: potevamo vincere" (video)

Un punto, quello conquistato ieri al 'Ciccione' contro l'Asti, che non accontenta mister Antonio Soda. Una Imperia fortemente rimaneggiata ha comunque combattuto ad armi pari contro una diretta concorrente alla salvezza, giocando anzi in superiorità numerica per mezz'ora.

Cresce il rammarico vedendo i risultati delle altre squadre invischiate nella corsa playout: le vittorie di Ticino e Ligorna allontanano la ' fascia tranquillità' ed un solo punto non smuove le parti basse della graduatoria.

Va comunque sottolineato che in quattro partite dell'era Soda, la porta neroazzurra è rimasta imbattuta per tre volte: emblema di una solidità difensiva ritrovata. Come sottolineato anche dal centrale Nicholas Mara, oggi tra i migliori dei suoi. L'Imperia però dovrà ritrovare continuità in zona gol se vuole scalare la classifica.