Calcio. Prima Categoria B: attesa per Vadese-Savona: biancoblu senza più margine di errore, debutto in panchina per mister Podestà

Sono stati dieci giorni particolarmente intensi e difficili per il Savona, reduce da due ko di fila tra Coppa e campionato, da un secondo cambio di allenatore dopo Cattardico e Balleri e dal sorpasso in testa alla classifica ad opera della Sampierdarenese.

Uno periodo negativo che gli striscioni (con il neo tecnico Maurizio Podestà al debutto in panchina) cercheranno di interrompere quest'oggi, quando al "Picasso" (ore 14.30) andrà in scena la delicatissima sfida contro una più che mai agguerrita Vadese, reduce sì dal ko contro il Pra, ma tornata prepotentemente in lotta per la zona playoff.

In mattinata, spazio a Sampierdarenese-Vecchiaudace, Fegino-Quiliano&Valleggia e San Cipriano-Cogoleto, mentre alle 15.00 sarà la volta di Campese-Pra e Letimbro-Pro Pontedecimo.

Livescore e webcronaca diretta di Vadese-Savona dalle 14.25 su Svsport.it.