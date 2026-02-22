Calcio | Promozione. Pari soporifero tra Albissole e Savona: finisce senza reti

ALBISSOLE - SAVONA 0-0
Termina qui, il derby savonese finisce senza reti
96’ Ci prova Fossati, alto
95’ Giallo per Basso
Cinque minuti di recupero
90’ Doppio cambio Savona, dentro Fossati e Pirotto, escono Damonte e Durante (forse un infortunio per lui)
83’ Vierci deve già lasciare il campo per infortunio, Cattardico inserisce il difensore Apicella
82’ Punizione tra le braccia di Pastorino, brutta la conclusione di Fabbri
81’ ALBISSOLE IN 10 UOMINI! Favorito atterra al limite Fabbri e si prende il secondo giallo
80’ Calcia Vierci dalla distanza, palla alle stelle
79’ É il turno di Baldaccini, lascia il campo Raso
75’ Conclusione di Raja che finisce alta. Poco dopo esce per crampi, al suo posto Durante
69’ Duro intervento di Iadanza, giallo anche per lui
67’ Veloce ripartenza del Savona con Sassari che non riesce a concludere verso la posta. Nei padroni di casa lascia il campo Cuka al suo posto Vierci
66’ Primo cambio del Savona che inserisce Fabbri al posto di Nelli
65’ Gioco fermo: restano a terra Raja e Favorito per reciproche scorrettezze, ammoniti entrambi
56’ Ancora un pericolo dalle parti di Pastorino, gli ospiti però non riescono a battere a rete a porta sguarnita
49’ PALO DEL SAVONA! Conclusione dal limite di Sassari che si stampa alla base del montante destro
46’ Inizia il secondo tempo, nessun cambio
SECONDO TEMPO
Dopo tre minuti di recupero termina la prima frazione. Più Savona in questo primo tempo ma pochissimi errori pericoli veri e propri
45’ Nuova conclusione dei biancoblù con Sassari che però termina sul fondo
44’ Il Savona richiede un calcio di rigore per un tocco di mano in area, per l’arbitro non c’è nella. Nel proseguo dell’azione ci prova in rovesciata Silvestri ma senza fortuna
42’ Prima vera conclusione del match ad opera di Raja, respinge in modo agevole Pastorino
40’ Colpo di testa di Silvestri facile tra le braccia di Pastorino
39’ Gioco fermo per un colpo subito da Silvestri, partita poco esaltante ma sicuramente nervosa
34’ Ci prova anche Calcagno dalla distanza, conclusione sul fondo. Davvero poco da segnare in questo primo tempo
25’ Partita che non si infiamma, roventi invece le due tifoserie che sostengono le rispettive squadre
19’ Conclusione insidiosa di Silvestri che si spegne sul fondo, ospiti che tengono il pallino del gioco in mano
10’ Ancora niente da segnalare, le due squadre sono attente a non scoprirsi e cercano attraverso il fraseggio ad impensierire le retroguardia avversarie
1’ Inizia la sfida: Albissole in completo grigio, prima del match é entrata in campo con una maglia per incoraggiare il compagno Bonanni dopo un incidente; Savona in completo a strisce bianche e blù
PRIMO TEMPO
Il big match per questa 22° giornata di campionato, l'Albissole ospita il Savona in un derby tutto savonese che vale tantissimo per la classifica. I ceramisti possono infatti dare un ulteriore, se ancora servisse, segnale al campionato, archiviando di fatto un altra sfida ostica nel proprio cammino. Ultima possibilità per gli striscioni per riaprire il campionato.
ALBISSOLE: D. Pastorino, L. Barisone, A. De Cerchi, L. Chiarlone, P. Favorito, T. Basso, L. Cuka, F. Dorno, A. Diana, M. Macagno, A. Invernizzi
A disposizione: N. Negro, F. Minuto, D. Damonte, N. Apicella, R. Moscatelli, F. D'Aliesio, M. Amenduni, J. Ghigliazza, G. Vierci
All: Cattardico Cristian
SAVONA: G. Agostino, M. Calcagno, A. Damonte, G. Raja, M. Rolandi, E. Colombo, G. Raso, F. Iadanza, E. Nelli, M. Silvestri, S. Sassari
A disposizione: M. Rosasco, A. Incorvaia, C. Fossati, M. Schirru, K. Toskaj, D. Baldaccini, A. Durante, M. Pirotto, A. Fabbri
All: Sarpero Carlo
ARBITRO: R. Corellino
ASSISTENTI: G. Minniti, G. Ferrari