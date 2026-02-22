Calcio | Promozione. Pari soporifero tra Albissole e Savona: finisce senza reti

ALBISSOLE - SAVONA 0-0

Termina qui, il derby savonese finisce senza reti

96’ Ci prova Fossati, alto

95’ Giallo per Basso

Cinque minuti di recupero

90’ Doppio cambio Savona, dentro Fossati e Pirotto, escono Damonte e Durante (forse un infortunio per lui)

83’ Vierci deve già lasciare il campo per infortunio, Cattardico inserisce il difensore Apicella

82’ Punizione tra le braccia di Pastorino, brutta la conclusione di Fabbri

81’ ALBISSOLE IN 10 UOMINI! Favorito atterra al limite Fabbri e si prende il secondo giallo

80’ Calcia Vierci dalla distanza, palla alle stelle

79’ É il turno di Baldaccini, lascia il campo Raso

75’ Conclusione di Raja che finisce alta. Poco dopo esce per crampi, al suo posto Durante

69’ Duro intervento di Iadanza, giallo anche per lui

67’ Veloce ripartenza del Savona con Sassari che non riesce a concludere verso la posta. Nei padroni di casa lascia il campo Cuka al suo posto Vierci

66’ Primo cambio del Savona che inserisce Fabbri al posto di Nelli

65’ Gioco fermo: restano a terra Raja e Favorito per reciproche scorrettezze, ammoniti entrambi

56’ Ancora un pericolo dalle parti di Pastorino, gli ospiti però non riescono a battere a rete a porta sguarnita

49’ PALO DEL SAVONA! Conclusione dal limite di Sassari che si stampa alla base del montante destro

46’ Inizia il secondo tempo, nessun cambio

SECONDO TEMPO



Dopo tre minuti di recupero termina la prima frazione. Più Savona in questo primo tempo ma pochissimi errori pericoli veri e propri

45’ Nuova conclusione dei biancoblù con Sassari che però termina sul fondo

44’ Il Savona richiede un calcio di rigore per un tocco di mano in area, per l’arbitro non c’è nella. Nel proseguo dell’azione ci prova in rovesciata Silvestri ma senza fortuna

42’ Prima vera conclusione del match ad opera di Raja, respinge in modo agevole Pastorino

40’ Colpo di testa di Silvestri facile tra le braccia di Pastorino

39’ Gioco fermo per un colpo subito da Silvestri, partita poco esaltante ma sicuramente nervosa

34’ Ci prova anche Calcagno dalla distanza, conclusione sul fondo. Davvero poco da segnare in questo primo tempo

25’ Partita che non si infiamma, roventi invece le due tifoserie che sostengono le rispettive squadre

19’ Conclusione insidiosa di Silvestri che si spegne sul fondo, ospiti che tengono il pallino del gioco in mano

10’ Ancora niente da segnalare, le due squadre sono attente a non scoprirsi e cercano attraverso il fraseggio ad impensierire le retroguardia avversarie

1’ Inizia la sfida: Albissole in completo grigio, prima del match é entrata in campo con una maglia per incoraggiare il compagno Bonanni dopo un incidente; Savona in completo a strisce bianche e blù





PRIMO TEMPO

Il big match per questa 22° giornata di campionato, l'Albissole ospita il Savona in un derby tutto savonese che vale tantissimo per la classifica. I ceramisti possono infatti dare un ulteriore, se ancora servisse, segnale al campionato, archiviando di fatto un altra sfida ostica nel proprio cammino. Ultima possibilità per gli striscioni per riaprire il campionato.

ALBISSOLE: D. Pastorino, L. Barisone, A. De Cerchi, L. Chiarlone, P. Favorito, T. Basso, L. Cuka, F. Dorno, A. Diana, M. Macagno, A. Invernizzi

A disposizione: N. Negro, F. Minuto, D. Damonte, N. Apicella, R. Moscatelli, F. D'Aliesio, M. Amenduni, J. Ghigliazza, G. Vierci

All: Cattardico Cristian

SAVONA: G. Agostino, M. Calcagno, A. Damonte, G. Raja, M. Rolandi, E. Colombo, G. Raso, F. Iadanza, E. Nelli, M. Silvestri, S. Sassari

A disposizione: M. Rosasco, A. Incorvaia, C. Fossati, M. Schirru, K. Toskaj, D. Baldaccini, A. Durante, M. Pirotto, A. Fabbri

All: Sarpero Carlo



ARBITRO: R. Corellino

ASSISTENTI: G. Minniti, G. Ferrari