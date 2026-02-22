Calcio | Prima Categoria B. Veloce, Virtus Varazze e Speranza: un pezzo di salvezza passa dalle gare delle 15:00

È arrivato il momento di scendere in campo per le formazioni savonesi impegnate nel girone B di Prima Categoria.
Per Veloce, Speranza e Virtus Don Bosco il programma propone due delicatissimi scontri salvezza. Il nuovo esordio di mister Mario Gerundo sulla panchina granata coinciderà infatti con il confronto contro i nerazzurri varazzini, in una sfida che può indirizzare il finale di stagione.
Il successo ottenuto la scorsa settimana sul campo dell’Old Boys ha restituito ossigeno allo Speranza, ma la gara delle 15:00 contro il Valsecca rappresenta un passaggio cruciale per evitare un’ultima parte di campionato ricca di tensioni.
Completano il programma Campese-Rossiglionese e Sciarbo & Cogo-Old Boys Rensen.