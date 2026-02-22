Calcio. Serie D: una magia di Pane rallenta la corsa del Vado, il Sestri Levante strappa l'1-1 al "Chittolina"

VADO - SESTRI LEVANTE 1-1 (47' Ciccone rig. - 74' Pane)

TRIPLICE FISCHIO AL "CHITTOLINA". Finisce 1-1 il big match tra Vado e Sestri Levante: vantaggio rossoblu con Ciccone al 47', pareggio capolavoro di capitan Pane a un quarto d'ora dal termine

96' traversone di Bondioli che Vita non riesce ad arpionare, si spengono probabilmente qui le speranze del Vado

94' risponde il Vado, lunga rimessa di Rosa e tentativo sul secondo palo di Cecchinato che da solamente l'illusione ottica del gol, nel frattempo espulso un altro componente della panchina corsara

93' Raggio Garibaldi raccoglie al volo ad altezza dischetto, sinistro di prima che si perde a lato, ci crede di più il Sestri

92' che rischio per il Vado, flipper aereo davanti alla linea di porta, Rosa alla fine libera i sedici metri

90' sette minuti di recupero

88' ha perso verve il Vado dopo le sostituzioni, il Sestri tiene lontani gli avversari dalla propria metà campo

86' ultimo cambio per Sesia, Cecchinato rileva Bonotto

82' nel Sestri dentro Masini e Raggio Garibaldi, fuori Garzia e Pio Loco

81' Giacchino, Vita e Abonckelet le mosse rossoblu per provare a vincerla, escono Alfiero, Ciccone e Alluci

80' Alfiero in area si libera del diretto avversario, ma perde l'attimo per calciare favorendo l'intervento in scivolata di Piazza, era una buona chance per la squadra di Sesia

77' espulso un componente della panchina del Sestri, si preannuncia un finale incandescente

76' non va distante dal sette il numero dieci di casa, sinistro che si abbassa con qualche istante di ritardo, Tozaj tira un sospiro di sollievo

75' cartellino giallo per Cattaneo e punizione dal limite per il Vado, mattonella ideale per Ciccone

74' IL PAREGGIO DEL SESTRI LEVANTE! UNA MAGIA DI CAPITAN PANE! Controllo di petto e rovesciata volante che si insacca sotto l'incrocio dei pali, gol capolavoro del numero quattro corsaro, è di nuovo parità al "Chittolina"

73' primo cambio del match quando mancano solamente diciassette minuti al termine, nel Vado c'è Raffini al posto di Arras

70' sta alzando i giri del motore il Sestri Levante, cross pericoloso in area che De Rinaldis mette in corner

66' Ferretti sbuca alle spalle di Rosa sul lancio lungo di Pio Loco, si salva in qualche modo il difensore di casa che si rifugia in angolo

64' si scaldano gli animi in campo, interviene il direttore di gara con successiva stretta di mano tra Pane e Arras dopo un acceso confronto verbale

62' possesso prolungato del Vado, azione chiusa dal sinistro di Ciccone dalla lunghissima distanza, mira imprecisa e sfera direttamente sul fondo

57' colpo di reni di Tozaj a deviare sopra la traversa il preciso colpo di testa sul primo palo di Lazzarini, ancora angolo per i padroni di casa

56' ripartenza di Arras che conquista tiro dalla bandierina, la squadra di Sesia prova a sfruttare gli spazi che si aprono in contropiede

52' Attuoni in mezzo a cercare Klimavicius, nulla di fatto con il pallone direttamente sul fondo. Sul rinvio di Bellocci resta a terra Arras dopo il duello aereo con Pane, punizione per il Vado

51' rete preziosissima per i rossoblu in questo avvio di secondo tempo, Sesia in panchina tiene comunque alta la guardia

47' CICCONE! IL VADO E' IN VANTAGGIO! Dagli undici metri non sbaglia il numero dieci rossoblu, sinistro incrociato che spiazza Tozaj, 1-0 al "Chittolina"

46' CALCIO DI RIGORE PER IL VADO! Attuoni aggancia Arras in area, Pascuccio indica il dischetto

Si ricomincia senza cambi

SECONDO TEMPO

Si chiude un primo tempo intenso e combattuto al "Chittolina": è ancora 0-0 tra Vado e Sestri Levante, tra poco il racconto della ripresa

45'+2' TRAVERSA DI FERRETTI! Sponda di petto di Klimavicius per il sinistro da fuori di Ferretti, conclusione di rara potenza che si stampa sulla parte superiore della traversa a Bellocci battuto

45' due minuti di recupero

43' ammonito Lunghi per fallo su Lazzarini, primo giallo della gara

41' azione avvolgente dei rossoblu, liberato Rosa a sinistra per il traversone, arriva in corsa Arras al centro dell'area, ma l'impatto col pallone non è dei migliori

38' Saltarelli riesce a intercettare un passaggio in orizzontale di Ciccone molto pericoloso, Arras dal limite chiama all'intervento basso Tozaj, il tap in di Alfiero è vincente, ma il primo assistente ferma tutto per posizione di fuorigioco dell'attaccante ex Pavia

36' Klimavicius si mette in proprio dai venticinque metri, destro potente che termina un paio di metri sopra la traversa

33' prova a stringere i denti Bellocci, nuovamente al centro della porta

31' ad avere la peggio sembra proprio il portiere di casa, che dopo essersi inizialmente rialzato si è nuovamente coricato sul prato. Si scalda Gattuso

30' duro scontro appena fuori dall'area tra Ferretti e Bellocci, restano a terra entrambi i giocatori

27' Arras fa correre a sinistra Saltarelli che è bravo a liberarsi di Anzalone, destro violento sul primo palo dove Tozaj in tuffo risponde presente

26' ancora Vado in avanti, batti e ribatti in area dopo una conclusione di De Rinaldis smorzata da Piazza, si salva la difesa corsara che riesce ad allontanare la minaccia

23' Ciccone si sgancia nel cerchio di centrocampo aprendo a destra per Arras, sfera spostata sul mancino e conclusione potente, ma centrale, che non impensierisce Tozaj

22' e il tecnico rossoblu chiede ai suoi di giocare e di muovere il pallone, "vietati" i lanci lunghi sulle punte

20' nuova fiammata del Sestri, bravo Bonotto a vincere il duello con Attuoni, rimessa dal fondo per la squadra di Sesia

17' bella trama palla a terra del Vado, Ciccone per De Rinaldis che sbaglia l'ultimo passaggio consegnando di fatto la sfera a Tozaj

13' subito un antipasto dei duelli che si preannunciano tra Klimavicius e Bondioli da una parte e tra Alfiero e Pane dell'altra, non mancano qualità e fisicità in campo

10' traiettoria di Garzia troppo bassa, respinge Lazzarini che libera la propria area di rigore

9' Alluci falloso su Ferretti, punizione dal vertice a favore dei Corsari, partiti forte in queste prime battute, più timido l'approccio del Vado

4' Sesia schiera Alluci nel ruolo di play davanti alla difesa viste le assenze di Pisanu e Gulinelli, davanti confermati Arras e Alfiero

2' subito una dormita della difesa di casa, non ne approfitta Lunghi che, solo davanti alla porta, si fa ipnotizzare da Bellocci, bravo a respingere con il solito riflesso basso

1' si parte! Completo bianco per il Vado, tenuta rossoblu per il Sestri Levante, sostenuto da una cinquantina di ultras giunti dal levante

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci; Lazzarini, Bondioli, Saltarelli; Bonotto, Ciccone, De Rinaldis, Alluci, Rosa; Arras, Alfiero. A disposizione : Gattuso, Raffini, Vita, Abonckelet, Lupinacci, Cecchinato, Messina, Sacco, Giacchino. Allenatore : Sesia

SESTRI LEVANTE: Tozaj, Pane, Cattaneo, Piazza; Anzalone, Lunghi, Garzia, Pio Loco, Attuoni; Klimavicius, Ferretti. A disposizione : Mazzadi, Podestà, Tarantola, Lamberi, Masini, Raggio Garibaldi, Annaloro, Maccioni, Pastore. Allenatore : Ruvo

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino. Assistenti: Giancristofaro di Lanciano - Colonna di Vasto