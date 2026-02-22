Calcio | Il Pietra Ligure vuole ripartire dal Molassana, la webcronaca dal Devincenzi (LIVE)

PIETRA LIGURE - MOLASSANA 2-0 (9' Giglio, 28' Sogno)
46' squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero, Pietra avanti 2-0 sul Molassana
39' sbaglia con i piedi anche Vernice, l'estremo di casa si riscatta però sul mancino di Montemagno
37' si rivede il Molassana: Montemagno usa bene il corpo per liberarsi di Leo, conclusione però debole tra le braccia di Vernice
34' doppio vantaggio preziosissimo per i biancocelesti
28' IL RADDOPPIO DEL PIETRA LIGURE! STERZATA E DOLCETTO DI ROVERE SULLA CORSA DI SOGNO, BRAVISSIMO IL CENTRAVANTI A INSACCARE IN CADUTA
21' Più pericoloso il numero sei rossoazzurro sul corner dei genovesi, male la difesa nel lasciarlo da solo sul secondo palo. Il destro al volo è però fuori dallo specchio
19' liscio Pietra, Campaner ha spazio per il destro dei 20 metri, battuta imprecisa
16' corner Pietra, muove bene palla la squadra di Moraglia, Rovere scalda i guantoni a Carlucci. Sul calcio d'angolo seguente 2-0 annullato ai padroni di casa per una carica in mezzo all'area
14' lancio da trequartista di Gasco a favorire lo scatto di Leo, il traversone per Insolito viene però intercettato
9' PIETRA IN VANTAGGIO! GIGLIO! ORRORE DI CARLUCCI CHE TENTENNA NEL RINVIARE IL PALLONE, GIGLIO PRESSA E SUL RIMPALLO TROVA IL GOL
6' cambio rapido del Pietra a trovare Insolito, Sogno manca l'appuntamento con il cross per centimetri
4' risponde in ripartenza il Pietra con la catena Leo - Delicato - Rovere, anche il corner biancoceleste non porta esiti
3' inizio sprint del Nolassana, subito due corner guadagnati
1' si parte!
PRIMO TEMPO
PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Ravoncoli, Odasso, Leo, Insolito, Giglio, Rovere, Sogno, Pavese, Delicato.
A disposizione: Duberti, Pili, Dominici, Iorio, Faedo, Malagrida, Santanocito, Prudente, Fatnassi.
Allenatore: Moraglia
MOLASSANA: Carlucci, De Lucia, Erroi, Lipani, Barletta, Campaner, Trocino, Mermina, Marzi, Montemagno, Carboni.
A disposizione: Adamoli, Friuli, Fossa, Cambi, Colombo, Scarantino, Dall'Asta, Spadoni.
Allenatore: Meligrana (De Lucia squalificato)
Arbitro: Viviani di Genova
Assistenti: Pasquariello e Degiovanni di Novi Ligure