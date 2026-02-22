 / Calcio

Calcio | Il Pietra Ligure vuole ripartire dal Molassana, la webcronaca dal Devincenzi (LIVE)

PIETRA LIGURE  - MOLASSANA 2-0 (9' Giglio, 28' Sogno)
 

46' squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero, Pietra avanti 2-0 sul Molassana

39' sbaglia con i piedi anche Vernice, l'estremo di casa si riscatta però sul mancino di Montemagno

37' si rivede il Molassana: Montemagno usa bene il corpo per liberarsi di Leo, conclusione però debole tra le braccia di Vernice

34' doppio vantaggio preziosissimo per i biancocelesti

28' IL RADDOPPIO DEL PIETRA LIGURE! STERZATA E DOLCETTO DI ROVERE SULLA CORSA DI SOGNO, BRAVISSIMO IL CENTRAVANTI A INSACCARE IN CADUTA

21' Più pericoloso il numero sei rossoazzurro  sul corner dei genovesi, male la difesa nel lasciarlo da solo sul secondo palo. Il destro al volo è però fuori dallo specchio

19' liscio Pietra, Campaner ha spazio per il destro dei 20 metri, battuta imprecisa

16' corner Pietra, muove bene palla la squadra di Moraglia, Rovere scalda i guantoni a Carlucci. Sul calcio d'angolo seguente 2-0 annullato ai padroni di casa per una carica in mezzo all'area

14' lancio da trequartista di Gasco a favorire lo scatto di Leo, il traversone per Insolito viene però intercettato

9' PIETRA IN VANTAGGIO! GIGLIO! ORRORE DI CARLUCCI CHE TENTENNA NEL RINVIARE IL PALLONE, GIGLIO PRESSA E SUL RIMPALLO TROVA IL GOL

6' cambio  rapido del Pietra a trovare Insolito, Sogno manca l'appuntamento con il cross per centimetri

4' risponde in ripartenza il Pietra con la catena Leo - Delicato - Rovere, anche il corner biancoceleste non porta esiti

3' inizio sprint del Nolassana, subito due corner guadagnati

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Ravoncoli, Odasso, Leo, Insolito, Giglio, Rovere, Sogno, Pavese, Delicato.

A disposizione: Duberti, Pili, Dominici, Iorio, Faedo, Malagrida, Santanocito, Prudente, Fatnassi.

Allenatore: Moraglia
 

MOLASSANA: Carlucci, De Lucia, Erroi, Lipani, Barletta, Campaner, Trocino, Mermina, Marzi, Montemagno, Carboni.

A disposizione: Adamoli, Friuli, Fossa, Cambi, Colombo, Scarantino, Dall'Asta, Spadoni.

Allenatore: Meligrana (De Lucia squalificato)

Arbitro: Viviani di Genova
 

Assistenti: Pasquariello e Degiovanni di Novi Ligure

Lorenzo Tortarolo

