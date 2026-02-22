 / Calcio

Calcio | 22 febbraio 2026, 11:50

Calcio | Seconda Categoria. Argentina vicina al successo finale, tempo di derby per Spotornese e Nolese

GIRONE A
La ventunesima giornata si è aperta con il successo del Camporosso sul Riva Ligure.

Ultimi sforzi per la capolista Argentina, sempre più lanciata verso il trionfo finale: oggi i rossoneri saranno impegnati in trasferta contro l’Under 21 dell’Oneglia.

Derby tutto savonese tra Villanovese e Borghetto, mentre la giovane Albingaunia farà visita al Real Santo Stefano.
 

GIRONE B
È il giorno del derby tra Spotornese e Nolese, con la capolista guidata da Saccone chiamata all’ennesimo scontro diretto di questo periodo.

In zona playoff il gruppo potrebbe iniziare ad allungarsi, complice il doppio confronto Bardineto-Priamar e Pallare-Sassello.

In coda, riflettori puntati su Plodio-Murialdo e Rocchettese-Giusvalla, sfide che possono incidere in modo significativo sugli equilibri della parte bassa della classifica.
 




Redazione

