Calcio, Seconda Categoria. Il Vadino centra la 'decima' con un netto 3-0 al Real Santo Stefano. Virtus sempre a -3

VADINO - REAL SANTO STEFANO 3-0 (24' Tomao, 53' Miserendino, 81' Ancona)

VADINO - Scola, Basso, Valentino, Licata, Prudente, Vigorito, Tomao, Pollio, Ricotta, Conforti, Miserendino. A disposizione: Pastorino, Seghizzi, Berra, Coppola, Bonsignorio, Ancona, Balbo, Testa, Giraldi. All.: Giunta

REAL SANTO STEFANO - Buffa, Driss, Franza, Monda, Bertagni, Jourgen, Sahalovi, Nepita, Rovella, Cavalcante, Bessone. A disposizione: Serpillo, Delogu, Galuccio, Crispetti, Catalano, Cavicchioli. All.: Delogu

Dopo il primo inciampo stagionale nel turno di Coppa, il Vadino riprende la cavalcata in campionato dove cala il tris al 'Riva' contro il Real Santo Stefano. Nell'ultimo turno del girone di andata di Seconda Categoria, i ragazzi di Giunta vincono 3-0 rispedendo la Virtus Sanremo a -3 (dopo la vittoria in extremis sul Riva Ligure).

Apre le marcature , a metà primo tempo, Luca Tomao su assist di Ricotta. Il numero 7 neroarancio ritrova il gol in campionato che mancava dal 14 novembre. Ad inizio ripresa, l'infallibile Miserendino regala l'ipoteca sui tre punti con la terza marcatura nelle ultime due partite.

Chiude definitivamente la contesa il subentrato Andrea Ancona. Tra le statistiche, da aggiornare il dato relativo ai clean-sheets del portiere Scola: saliti ora a 6. Per il Vadino si tratta della decima vittoria, in altrettante partite. Percorso netto.