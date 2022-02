Calcio, Vado. Solari ha una dedica dopo i tre punti con il Pont Donnaz: "Questa vittoria è per Franco e Luca Tarabotto"

Una buona birra, dopo una vittoria dal valore specifico altissimo, è il miglior toccasana per scaricare la tensione dei 90 minuti.

Mister Matteo Solari si gode giustamente la vittoria di Montjovet in casa del Pont Donnaz, uno dei campi più ostici della categoria, esordendo con una dedica particolare.

"Questi tre punti sono per Franco e Luca Tarabotto. Abbiamo passato un momento difficile ma ho sempre sentito il loro appoggio e il loro sostegno in queste settimane: rappresentano il motore del Vado e questa vittoria è per loro.

La partita? E' andata come l'avevamo preparata. I ragazzi sono stati bravissimi a interpretarla nella maniera migliore. Abbiamo sofferto poco, colpendo anche due pali e una traversa oltre al gol di Aperti: credo che sulla legittimità della nostra vittoria non vi siano assolutamente dubbi".