Ciclismo, UC Imperia Olio Raineri il presidente Lupo lancia le iscrizioni: “Società giovane ma già strutturata e moderna” (foto)

“Il ciclismo è uno sport che insegna la disciplina, il rispetto per la natura, la cavalleria reciproca, queste sono alcune delle prerogative di uno sport fatto di fatica e di generosità. Un bimbo ciclista diventerà una persona con un comportamento stradale sempre aggiornato alle normative, con tempi di reazione superiori alla media, pronto a evitare i pericoli del traffico”, a dirlo è il presidente dell’U.c Imperia Olio Raineri Massimo Lupo.

Quando si parla di giovani e di sport a Imperia, infatti, non si può non parlare della Uc Imperia. Presso l’oleificio Rainieri di Chiusanico che è il main sponsor della società a parlare è il presidente di questa realtà che aiuta i giovani e giovanissimi ad affrontare lo sport del pedale con professionalità e autentica passione Massimo Lupo.

“I bambini -prosegue - fin dalla primissima età di 5 anni vengono accompagnati nel loro percorso agonistico da istruttori specializzati e certificati Fci, in una alternanza multidisciplinare che include tutte le specialità dalla strada al fuoristrada. La società, inoltre, dispone di un proprio bellissimo campo pratica, dove i ragazzi possono allenarsi in sicurezza e controllo. Bambini e ragazzi in passato sono stati accompagnati all’agonismo professionistico cosa che accadrà nuovamente in futuro”.

“L’aspetto principale caratterizzante il pensiero della UC Imperia è ‘ciclismo come passione’ pertanto per prima cosa dirigenti e istruttori sono persone che vogliono far divertire i giovani, creando in loro le basi, curando l’aspetto emozionale e ludico della disciplina in modo che nel ragazzo nasca l’amore per lo sport, che non deve essere visto come imposizione o fatica. I risultati sono solo frutto di questo lavoro. Consigliamo a tutti di venire a trovare questa realtà fatta di passione e amore per uno sport di fatica e fiducia”, conclude Lupo.