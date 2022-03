Calcio, Seconda Categoria. Il Sassello affonda il quotato Dego, Tallarico: "Una partita magistrale. Avremmo potuto lottare per i playoff"

Vittoria superlativa per il Sassello, i biancoblù battono 3 a 1 il Dego, rifacendosi di una prestazione dell’andata sottotono. La squadra di Valicenti va sotto nel primo tempo, ma grande ad una ripresa da incorniciare pareggia prima il conto delle reti per poi mettere la freccia. Estremamente soddisfatto l’estremo difensore Francesco Tallarico, che è così intervenuto:

“Era importante vincere per rifarci dell’andata, avevamo giocato male meritando di perdere. In settimana abbiamo parlato e lavorato molto per dimostrare il nostro valore, sapevamo che avremmo affrontato una squadra dall’alto tasso tecnico, ma non per questo ci siamo scoraggiati. Sapevo che avremmo fatto una grande prova, ma non mi aspettavo che ce l’avremmo fatta, abbiamo giocato un secondo tempo con il coltello tra i denti, lottando su ogni pallone.”

Un Sassello che sta provando a risalire la classifica: “Una classifica che è bugiarda per il valore della rosa, ci siamo mangiati nei dei punti nel corso della stagione, che di fatto ci ha penalizzato. Penso che questa squadra avrebbe potuto lottare per i playoff, ora pensiamo solo alla Carcarese B che incontreremo sabato, lottando come fatto domenica.”