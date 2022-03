In fuga cinque corridori con oltre tre minuti sul gruppo: Lorenzo Roda (Biesse-Carera), Riccardo Tosin (General Store Essegibi Curia), Jacopo Cortese, Francesco Carollo (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB). Cortese ha preceduto Carollo e Roda in cima al Gpm.