Albenga, la protesta per il Pronto Soccorso "pedala" alla Milano-Sanremo: "Non si può ignorare la necessità di un territorio" (FOTO e VIDEO)

Dopo la grande marcia di venerdì 11 marzo, oggi, a 8 giorni di distanza, la protesta pacifica in favore della riapertura del Pronto Soccorso di Albenga al passaggio degli atleti della Milano-Sanremo.

Da Ceriale ad Andora, lungo il percorso della gara ciclistica, striscioni, flashmob e “muri umani” che riportano il grido di aiuto “Senza Pronto Soccorso si Muore”.

"Una richiesta di aiuto di un territorio che sta vivendo una situazione sanitaria estremamente critica - dichiara Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga - Ad oggi siamo in difficoltà, è facile immaginare come sarà la situazione tra tre mesi con l’afflusso dei turisti. Lo slogan oggetto della polemica deve essere efficace e arrivare dritto al segno, ma non è questo il punto. Non si può ignorare una necessità che il territorio sta manifestando. Mi sono solo fatto portavoce di un bisogno dei cittadini".

Una mobilitazione assolutamente pacifica, sottolineata anche dalle televisioni al seguito della "Classicissima di Primavera": un tentativo, l'ennesimo, di attirare l'attenzione sul nosocomio ingauno e più in generale sulle necessità del territorio per quanto riguarda la sanità.