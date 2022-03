Calcio. UFFICIALE. Rottura tra il Rapallo Rivarolese e Stefano Fresia, contro il Finale ci sarà un nuovo allenatore

La sconfitta con il Taggia ha lasciato strascichi pesanti in casa del Rapallo Rivarolese.

La formazione levantina ha infatti deciso di sollevare dall'incarico Stefano Fresia. L'ex allenatore del Vado non sarà quindi alla guida dei bianconeri nella sfida di domenica contro il Finale. A ore sarà comunicato il nome del nuovo tecnico.

Il comunicato:

"Il Rapallo Rivarolese comunica che, a partire da oggi, Stefano Fresia non ricoprirà più l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. A Stefano va un sentito ringraziamento per l’impegno e la dedizione mostrati in questi anni.

Lascia la società anche l’allenatore in seconda Giovanni D’Asaro, che ha scelto di rassegnare le proprie dimissioni.Tra oggi e domani verrà comunicato il nome del nuovo allenatore".