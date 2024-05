Calcio, S.F. Loano. C'è un treble da conquistare, alle 18:00 la finale di Coppa in casa del Bogliasco

San Francesco Loano - Bogliasco, atto secondo.

Dopo la vittoria ai rigori di sette giorni fa, i rossoblu ricambieranno la visita dei biancorossi nella finale di Coppa Italia di Promozione al "Garrone".

L'obiettivo per i ragazzi di mister Cattardico è di conquistare il terzo trofeo stagionale contro una squadra che all'Ellena ha saputo dimostrare tutto il proprio valore.

Riuscire ad ottenere il "treble" o triplete" dopo la promozione in Eccellenza e la vittoria del titolo regionale, trasformerebbe una stagione già speciale in qualcosa di davvero unico per un club che, solo pochi anni fa, iniziava la sua scalata dalla Seconda Categoria.

Fischio d'inizio alle 18:00, dirige Martino di Savona.