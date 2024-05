Calcio, Prima Categoria: titolo, playoff e playout: sarà una giornata da bollino rosso

Come da tradizione, il campionato di Prima Categoria, da maggio in poi, diventa il campionato con maggior appuntamenti in calendario.

Ecco il riassunto per le sfide odierne

TITOLO REGIONALE

L'Albissole ospiterà il Cella per l'ultima partita del triangolare di semifinale. La squadra di Sarpero dovrà necessariamente vincere per qualificarsi per la finale, dopo che il Cella, la scorsa settimana, ha battuto ed eliminato il Millesimo. Si gioca alle 15:00 al "Faraggiana".

PLAYOFF

Dopo il 2-2 tra Panchina e Superba nell'anticipo di ieri pomeriggio, alle 16:30 esordio per l'Argentina Arma, ospite del Brugnato. Giornata di riposo, invece, per il Città di Savona.

PLAYOUT

Plodio e Lido Square hanno sfruttato al meglio i 90 minuti disputati tra le mura amiche nelle gare di andata. Entrambe ripartiranno dal risultato di 2-0 a favore sulla Virtus Sanremo e sulla Rossiglionese. La gara del girone A inizierà alle 15:00, quella del girone B alle 16:00.