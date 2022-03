Calcio, Seconda Categoria. Il Plodio vince ed aggancia il secondo posto, Garrone: "Grandissimo successo ma ora ci aspettano due gare molto difficili"

Il Plodio era obbligato a vincere per riaprire il discorso secondo posto e lo ha fatto! Successo di misura per la squadra di Roso sul campo del Dego, che permette ai biancoblù di agganciare proprio la formazione di Bastoni a quota 31 punti. Una partita forse non spettacolare, ma dal grande agonismo, come confermato dal laterale Jacopo Garrone:

“Questi sono tre punti d’oro” – commenta il classe 1997 – “Contro una squadra forte e quadrata come quella del Dego. Hanno grande qualità in tutti i reparti, batterli per noi è importantissimo perché ci dà una spinta emotiva pazzesca in vista delle ultime sfide e dei playoff. E’ stata una gara complessa, si è lottato molto e non ci si è sbilanciati, del resto, ha forse prevalso per entrambe il timore di subire goal vista la delicatezza della sfida. Non ha forse vinto lo spettacolo, ma sono certo che la qualità delle formazioni si sia vista, dobbiamo essere soddisfatti della nostra gara. Grande prova di tutti e grande lettura della gara da parte del mister per quanto riguarda strategia da adottare nella gara. Questa vittoria ci premia per il grande lavoro fatto negli ultimi mesi.”

Due gare al termine, due scontri diretti con Rocchettese e Carcarese “B”: “Ci aspettano due sfida molto complesse” – prosegue l’ex Aurora – “Contro due rivali per i playoff. Non bisogna comunque abbassare la guardia, la matematica ancora non ci sorride per questo dobbiamo prendere più punti possibile in queste ultime due sfide. La sfida più difficile credo sia quella contro i rossoblù, abbiamo appena due punti in classifica di vantaggio e davanti hanno grande qualità, inoltre ci hanno battuto all’andata, abbiamo voglia di rifarci.”