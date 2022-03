Calcio. Coppa Italia di Eccellenza. Dopo la Fezzanese eliminato anche l'Alba, avanti i lombardi del Ciliverghe

Si interrompe l'avventura dell'Alba Calcio in Coppa Italia Eccellenza.

La squadra di Telesca dopo la vittoria con la Fezzanese, non riesce a superare il primo step della fase nazionale, chiudendo al secondo posto il triangolare che la vedeva opposta ai verdi di Turi e al Ciliverghe (ammessa ai quarti solo la prima classificata).

Fatale la sconfitta per 2-1 sul campo dei lombardi del Ciliverghe nella terza partita del mini girone. Ai langaroli non basta un gol di Galasso per strappare un risultato utile a superare l'avversaria, già vittoriosa contro la Fezzanese e quindi qualificata ai quarti a punteggio pieno.

L'Alba aveva conquistato la Coppa Eccellenza piemontese nello scorso mese di gennaio, superando in finale il Borgaro per 3-1.