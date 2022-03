Calcio, Cairese. Non brilla solo la Prima Squadra, informata di convocazioni per i giovani gialloblu

La Delegazione provinciale di Savona della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato le convocazioni, nelle rispettive rappresentative, delle categorie "Giovanissimi under 14" e "Allievi under 16" e un'importante percentuale dei nostri ragazzi ne farà parte. Per quel che riguarda i Giovanissimi under 14, il cui ritrovo avverrà presso il campo sportivo "Faraggiana" di Albissola Marina (SV), il giorno martedì 29 marzo 2022 alle ore 14:30, i convocati gialloblù sono Berruti Thomas, Ferrero Elia, Pira Kleand, Turco Alessandro e Zunino Tommaso.

Per la categoria Allievi under 16, il cui ritrovo avverrà, invece, presso il campo sportivo "Giacomo de Vincenzi" di Pietra Ligure (SV), il giorno mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 14:30, i convocati sono Beltrame Tommaso, Ceppi Lorenzo e Chiarlone Marco.

"Un altro importante successo per il nostro settore giovanile - sottolinea la dirigenza - divenuto sempre più motivo di orgoglio. Complimenti ai nostri ragazzi!