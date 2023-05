Calcio. Borgio Verezzi, il Direttore Sportivo Tuninetti non nasconde l'ambizione: "Non faremo la comparsa in Prima Categoria, punteremo ai playoff"

Il Borgio Verezzi comincia a guardare avanti dopo la straordinaria promozione in Prima Categoria ottenuta un paio di mesi fa.

Il Direttore Sportivo Fabrizio Tuninetti non ci gira troppo intorno per quanto riguarda la prossima stagione: "Il nostro obiettivo sarà quello di arrivare almeno nei playoff - ha sottolineato Tuninetti - cercando di fare il nostro meglio. Ci stiamo già muovendo sul mercato, tra conferme e nuovi arrivi vogliamo mettere su una squadra all'altezza della categoria".

"Abbiamo confermato staff tecnico, ora guardiamo alla prossima stagione con entusiasmo non facendo la comparsa nel campionato di Prima Categoria, provando ad allestire una rosa importante. Già nei prossimi giorni dovrebbero arrivare novità di rilievo in merito alla composizione dell'organico: qualche trattativa potrebbe già essere in dirittura di arrivo", conclude Tuninetti.