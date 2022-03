La partite per le dinamiche della zona bassa della classifica era particolarmente importante, ma nonostante lo 0-0 che di fatto non ha accontentato il Città Di Cogoleto e la Letimbro, le due squadre si sono ritrovate nel post partita per un amichevole terzo tempo.

Un rituale mutuato dal mondo della palla ovale e facilitato proprio dal Rugby Cogoleto, pronto a mettere a disposizione le proprie attrezzature.