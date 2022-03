Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Inizia la semifinale di ritorno, la webcronaca di San Pietro - Vadino

SAN PIETRO - VADINO 0-0

17' dopo due di recupero termina il primo tempo supplementare

12 Supporta fa tutto da solo, dribbling ubriacante e destro incrociato rasoterra, la palla va sul fondo di un paio di metri

12' punizione violenta e precisa di Manuel Barisone, Scola ci mette i pugni

9' Napoli per Bellotti, invece, nel San Pietro

8' Conforti esausto lascia il campo, entra Testa. Grande prova del centrocampista arancionero

6' Santanelli si lascia tamponare da Ottonello. Punizione guadagnata con esperienza. Respira il Vadino

3' ennesimo destro da fuori di Supporta, esito sempre favorevole a Scola

3' Giunta mischia le carte in attacco: Miserendino riferimento centrale, Tomao a destra, Santanelli a sinistra

2' gol annullato al San Pietro! Falamischia chiama un fallo nel cuore dell'area ingauna

1' iniziano i supplementari

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

48 duplice fischio di Falamischia, si va ai supplementari

46' crampi per Conforti

46' saranno tre i minuti di recupero

45' scocca il 90'

43' ammonito Campagna, meno di due minuti al 90'

38' primo giallo peri il San Pietro: è per Bellotti. Di Fede lancia anche Ligios

37' Giunta si gioca la carta Santanelli, è Ricotta a lasciare il campo

33' Radi per Ricci, secondo cambio per il San Pietro

32' ammonito mister Giunta

31' Pollio dai trenta metri lascia partire il proprio fendente, Camisasca blocca in due tempi

27' servirebbe un po' di linfa per il Vadino, ma Giunta ha poche alternative in panchina (addirittura tre i portieri in distinta, oltre al titolare Scola)

26' sembra emergere un po' di stanchezza tra le fila ingaune, il San Pietro inizia a prendere campo

25' primo cambio, Di Fede richiama De Giorgi per Pisano

23' poco da segnalare in questi minuti, ultimo quarto di gara, salvo supplementari

16 blitz di Supporta a destra, conclusione incrociata che trova il piede di Scola. L'angolo seguente non crea grattacapi al Vadino

13' ancora un'uscita alta di Scola, il portiere arancionero sta regalando grande serenità al proprio reparto arretrato

9' prima sbavatura difensiva del San Pietro, Tomao si può involare verso Camisasca, conclusione però rimasta in parte sul piede dell'attaccante, il numero uno ci mette il piedone stile hockeista

7' Giunta chiama maggior tranquillità in fase di prima impostazione

6' rovesciata in bello stile di Supporta, palla a lato ma apprezzabile la coordinazione dell'esterno destro

3' angolo per il Vadino, ci mette i pugni in uscita Camisasca e allontana

1' inizia la ripresa, senza cambi

SECONDO TEMPO

46' squadre negli spogliatoi, permane il grande equilibrio visto nella gara di andata

45' ci sarà un minuto di recupero

42' De Giorgi tenta il colpo da biliardo dai 22 metri, Scola controlla

36' il risultato non si sblocca. C'è tanto agonismo da entrambe le parti, abbinato a un'ottima preparazione tattica da parte di Di Fede e Giunta

28' la linea alta del San Pietro permette raramente al Vadino di giocare con lo sguardo rivolto alla porta, gli arancioneri devono alzare il loro tasso tecnico per impensierire la retroguardia di casa

26' si rivede il Vadino, cross di Tomao per Ricotta, botta dal limite contrata, blocca Camisasca in uscita

25' il Vadino deve stare particolarmente attento ai due esterni offensivi del San Pietro, Pesce e Supporta, due peperini niente male

23' dalla bandierina ci prova Radi al volo, buona la potenza, meno la mira

21' si incendia la partita! su un rimpallo Pesce si invola verso la porta, cross per De Giorgi anticipato da Tomao. L'attaccante a muso a duro con il giocatore del San Pietro, si accende un piccolo parapiglia subito sedato

18' Ricotta si inventa un cross quasi no look strappando la palla dalla linea laterale, Miserendino non trova la deviazione in area per un soffio

16' calcio maledetto di Michael Barisone su punizione dal limite, Scola non si fida e mette la palla in corner. Sulla battuta lo stesso portiere si riscatta uscendo con autorevolezza

15' ed ecco il giallo a Tomao,

13' iniziativa solitaria di Supporta conclusa di destro. Botta imprecisa controllata con lo sguardo da Scola

11' azione similare con Tomao questa volta vittima dell'intervento di Michael Barisone, avvertimento anche per il centrale biancoblu

10' intervento in ritardo di Tomao. Falamischia avverte l'esterno offensivo: "il prossimo è giallo"

4' Coppola prova a sorprendere la linea alta del San Pietro innescando subito Miserendino, sulla ribattuta sinistro mancino di Ricotta alto

4' ottima uscita di Scola su Supporta, il tempo sulla presa bassa è stato perfetto: il rischio di penalty per i padroni di casa era dietro l'angolo

3' cambiano gli interpreti ma non gli schieramenti tattici rispetto alla gara di andata: 4-4-2 per il San Pietro, 4-3-3 per il Vadino

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SAN PIETRO: Camisasca, Ottonello, Bellotti, Barisone M., Bignone, Grutta, Supporta, Radi, De Giorgi, Barisone M., Pesce

A disposizione: Tallone, Napoli, Migliorini, Pisano, Ricci, Ligios, Sapone, Reina, Faye.

Allenatore: Di Fede

VADINO: Scola, Campagna, Coppola, Conforti, Vigorito, Balbo, Tomao, Bonsignorio, Ricotta, Pollio, Miserendino.

A disposizione: Rotiroti, Seghizzi, Prudente, Buscemi, Testa, Serventi, Giunta L., Pastorino, Santanelli

Allenatore: Giunta A.

Arbitro: Falamischia di Savona