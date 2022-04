Duathlon: una prova da... Formula 1. I ragazzi del Doria Nuoto Loano brillano sul circuito di Imola

Il 26 e 27 marzo si è svolto il Campionato Italiano Duathlon Sprint all'interno dell'autodromo di Imola, le atlete e gli atleti della DNL hanno avuto l'emozione di correre e pedalare nella pista normalmente utilizzata per le gare a motori. La gara prevedeva una prima frazione di corsa di 5km partendo dalla zona della Variante Bassa; dopo aver percorso l’Autodromo in senso orario fino alla Curva della Tosa ed essere usciti dalla pista per raggiungere il Parco delle Acque Minerali, i partecipanti sono arrivati alla zona cambio, situata nella Pit Lane.

La seconda frazione in bici di 19,6km, con un leggero dislivello di 210 mt, è stata completata percorrendo 4 giri dell’Autodromo in senso antiorario, come durante le competizioni motoristiche; al termine dell'ultimo giro sono entrati di nuovo nella Pit Lane per raggiungere ancora una volta la Zona Cambio pronti per la 3° frazione di corsa di 2.5km. Lasciate le bici ed usciti dal cancello posto in prossimità della Torre Dekra, i triathleti si sono diretti di corsa verso lo stadio Romeo Galli ed il Parco delle Acque Minerali. All’interno del Parco hanno corso circa 800 metri su una strada ghiaiata prima di arrivare nella zona Box dove era posto il traguardo finale.

Ottimi i risultati della squadra della DNL: Davide Menichelli si è classificato primo nella categoria junior e 13° assoluto; la staffetta mista 2+2 (Davide Menichelli, Gabriele Simoncelli, Chiara Guarisco e Ginevra Sclavo) nonostante la presenza di 3 giovanissimi atleti si è piazzata 26° su 57 formazioni alla partenza. La DNL è ora la ventiquattresima squadra in Italia nella classifica generale del Circuito Duathlon 2022.

Arrivederci a Magione in Umbria per la chiusura della stagione del Duathlon con il campionato italiano giovanile.