Calcio. Promozione: Legino alla prova di maturità con il Serra Riccò, spicca anche Soccer Borghetto-Baia Alassio

Toccherà alle squadre savonesi testare ancora una volta il trio genovese in lotta per la promozione in Eccellenza.

Se per Voltrese e Praese, impegnate tra le mura di casa rispettivamente con Veloce e Bragno, il compito potrebbe rivelarsi, almeno sulla carta, non così ostico, il Serra Riccò troverà sul proprio cammino un Legino più agguerrito che mai, a caccia di punti per raggiungere un piazzamento da top five.

La 26^ giornata metterà di fronte anche Soccer Borghetto-Baia Alassio, match che entrambe le compagini non vogliono fallire per iniziare al meglio la volata finale in chiave playoff e salvezza diretta. Chance casalinga per la GolfoDianese contro un Celle che ha ormai più poco da chiedere al campionato, mentre il Ceriale, tranquillo a metà classifica, cercherà di alzare l'asticella ricevendo il Vallescrivia.

Chiude il programma lo scontro salvezza Via dell'Acciaio-Camporosso, a riposo il Borzoli.

Livescore dalle 15.00 su Svsport.it

Il programma: