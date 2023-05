Calcio, Serie D. Il Ligorna pareggia a Sanremo e saluta i playoff. Il presidente Saracco: "Mai abbassare la guardia, continueremo a migliorarci"

Finisce in pareggio la semifinale Playoff del Girone A di Serie D tra la Sanremese e il Ligorna. In vantaggio i Biancazzurri con Cericola, autori di una grande prova. Pareggio nel secondo tempo di Valagussa e colpaccio sfiorato dai Ligornini nel secondo tempo supplementare, con la Sanremese che approda in finale in virtù della migliore classifica.

Partita vera fin dai primi minuti. La prima occasione è per la Sanremese, quando Pellicanò conclude in diagonale all’11' con il mancino, ma la palla sfila sul fondo. Al 19' si rende pericoloso Cericola, il cui colpo di testa termina di poco a lato, ma è solo il preludio del goal. Al 23' groppata di Di Masi sulla sinistra, cross in mezzo e gran volée di Cericola con il mancino, per la gioia della panchina biancazzurra. Ancora Ligorna al 39', con la violenta botta di Bacigalupo sulla cui respinta di Tartaro a colpire è Di Masi, con il tiro deviato di poco sopra la traversa. Si va così al riposo con il Ligorna in vantaggio.

Al rientro in campo la Sanremese cerca il pari con Gagliardi, ma Atzori fa buona guardia. Ancora Gagliardi al 63', ma la sua conclusione al volo termina a lato di pochissimo. Al 79' arriva invece il pari dei Matuziani, con il colpo di testa di Valagussa su cross dalla destra. Con i tempi regolamentari che terminano sul risultato di 1-1 si va ai supplementari. Ed è proprio nel secondo dei tempi supplementari che il Ligorna avrebbe per due volte l’occasione di trovare il goal decisivo per la finale. Prima una conclusione in mischia in area su torre aerea di Scannapieco, salvata sulla linea. Poi, a tempo scaduto, la conclusione di Gualtieri dall’area piccola che però termina fuori di pochissimo. Al fischio finale passa la Sanremese in virtù della migliore classifica nel Girone A, ma il Ligorna termina la stagione a testa altissima.

Questo il commento di Mister Roselli: «La soddisfazione non è tanto quella di esser usciti dal Playoff senza essere sconfitti, bensì la partita che hanno fatto questi ragazzi. D’altronde come hanno fatto tutto l’anno, ma oggi ancora di più. Una partita in cui veramente abbiamo avuto sette/otto palle goal contro una, di cui un paio sulla riga, con il pallino sempre noi. Una prestazione straordinaria da parte dei ragazzi che meritavano di passare, però il calcio è questo. Accettiamo il risultato ma orgogliosi di aver fatto un campionato straordinario, ma questa partita ancora meglio».

Questo il commento del Presidente Saracco, all’esordio in Serie D: «Quello che è stato fatto quest'anno è qualcosa di incredibile. Con la prima squadra abbiamo portato ai supplementari una corazzata come la Sanremese. Per quanto riguarda la Juniores Nazionale abbiamo vinto i Playoff e siamo arrivati alla fase nazionale. Tre leve giovanili in semifinale regionale, due delle quali in finale con una vittoria e una sconfitta ai calci di rigore. Ora voglio godermi ciò che di bello abbiamo fatto, ricordandoci che in Serie D rappresentiamo sì una città ma che rappresentiamo anche e soprattutto il nostro quartiere. Ma mai abbassare la guardia nella vita, in quanto bisogna sempre cercare di migliorarsi. Grazie a tutti, di cuore!».

SANREMESE vs LIGORNA 1-1 (0-1)

RETI: 23' Cericola, 79' Valagussa

SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Maglione, Gagliardi (114' Aita), Aperi, Giacchino (69' Riviera), Pellicanò (58' Panattoni), Nouri (107' Secondo), Scalzi (58' Valagussa), Larotonda. A disposizione: Bohli, Del Barba, Camerino, Santanocito. Mister: Giannini.

LIGORNA: Atzori, Scannapieco, Botta (98' Abdelazim), Bacigalupo (72' Serra Sanchez), Di Masi, Damonte, Gulli (74' Rizzo), Dellepiane, Cericola, Gerbino (97' Tassotti), Garbarino (91' Gualtieri). A disposizione: Gragnoli, Lipani, Maresca, Mazzamuto. Mister: Roselli.

ARBITRO: Monesi di Crotone