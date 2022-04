Calcio, Seconda Categoria B e C: chiusi i campionati ecco tutti i verdetti playoff e playout

Con le gare odierne, sono andati in archivio i gironi B e C di Seconda Categoria.

La San Francesco e l'Albissole si sono aggiudicati i rispettivi raggruppamenti, ottenendo la promozione in Prima Categoria.

Per quanto concerne invece i playoff non ce l'ha fatta il Cisano nel gruppo B, complice il distacco superiore ai cinque punti dal secondo posto, ma la squadra biancoblu, pareggiando con la Priamar, ha comunque permesso al Borgio Verezzi di rimanere a sole quattro lunghezze dai rossoblu savonesi, potendoli così sfidare nella semifinale interna al girone.

Chi prevarrà sfiderà la Spotornese.

Per quanto concerne la zona bassa, al netto dell'eventualità della reintroduzione a ponente della Terza Categoria, ultimo posto per lo Yepp Albenga e retrocessione virtuale anche per il Quiliano & Valleggia B essendoci almeno cinque punti di distanza con il terz'ultimo posto occupato dai White Rabbit e dal Varazze B. I playout nel gruppo B non saranno quindi disputati.

Nel gruppo C niente da fare per Carcarese B e Rocchettese. Lo scontro interno al girone sarà tutto tra Plodio e Dego.

Nessuna gara di playout anche in questo caso, essendoci dieci punti di distacco tra il Murialdo e il Sassello. Ultimo il Santa Cecilia dopo lo scontro diretto odierno.

LE CLASSIFICHE FINALI: