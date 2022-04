Calcio. Il Savona chiama la sua gente a fianco della squadra, ingresso gratuito a Voze per le ultime due partite di campionato

Vincere a Quiliano rappresentava per il Savona un punto cruciale nell'approccio alle ultime gare del campionato, su tutte il recupero decisivo contro la Samperidarenese.

Il 2-0 a firma Castagna e Carro rinforza ulteriormente le possibilità di promozione, ma contro la Vecchiaudace e nel recupero con il Fegino la società biancoblu punta sulla spinta della propria tifoseria per blindare un possibile doppio successo.

"Per ringraziare i tifosi della loro vicinanza fondamentale dimostrata durante tutto l’anno dalla prima all’ultima partita giocata, il Presidente Marinelli - si legge nella nota del club - ha deciso di aprire gratuitamente i cancelli dello stadio Mazzucco di Noli, sede attuale delle partite interne del Savona FBC, per le ultime due gare interne, a partire da quella di domenica contro la Vecchia Audace, sfida importantissima per poter raggiungere il nostro obiettivo".